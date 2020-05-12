Восемь медцентров Минобороны сдадут в эксплуатацию до конца недели

До конца недели Минобороны РФ достроит восемь многофункциональных медицинских центров. Специалисты военно-строительного комплекса ведомства готовятся сдать в эксплуатацию объекты в нескольких городах.

Новые корпуса станут второй очередью, уточнила газета «Известия» со ссылкой на военное ведомство. Перед Минобороны стояла задача построить 16 медицинских центров в 15 регионах. Больницы откроют в Калининграде, ленинградском Пушкине, Ростове-на-Дону, Севастополе и Омске. Пациентов будут ждать в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

«На объектах достигнута высокая строительная готовность», — подчеркнули в Минобороны. В ведомстве добавили, что сейчас специалисты завершают внешние и внутренние отделочные работы, идет благоустройство территории военных госпиталей. В них устанавливают мебель, монтируют и осуществляют наладку медицинского оборудования.

В Минобороны отметили, что в медцентры поставят все необходимые устройства, в том числе томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Чтобы укомплектовать все 16 медицинских центров, поставят порядка 500 тысяч предметов медицинского назначения.

Каждую больницу строят круглосуточно. График работ на объектах индивидуальный. На них в бесперебойном порядке доставляют материалы. Для этого в Минобороны организовали специальную логистическую схему.

В министерстве подчеркнули, что после завершения строительства необходимой специализированной медицинской помощью будут обеспечены не только военнослужащие, но и и гражданское население — в случае необходимости.