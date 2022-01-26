Восемь эффективных против «омикрона» препаратов назвали ученые

Восемь противовирусных препаратов оказались действенными при лечении «омикрона». Ранее они показывали свою эффективность при работе с другими штаммами, написал Cell Research. Издание привело ссылки на результаты исследования сотрудников Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.

На «омикрон» оказывают разрушительное влияние EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин. Ученые рассмотрели воздействие этих препаратов на клеточные культуры, и оно показало чувствительность к ним «омикрона».

Ученым при этом удалось выяснить, почему «омикрон» вызывает более легкое течение болезни. Это происходит из-за того, что штамм подавляет интерфероновый ответ в клетках организма. Интерферон — это белок, который организм вырабатывает при попадании в него вируса. Интерфероны мобилизуют иммунную систему и подавляют выработку вирусных частиц, а также стимулируют гибель зараженных клеток.