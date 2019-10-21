Кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Семен Гальперин отметил, что у всех свой образ жизни и своя потребность в отдыхе.

«Человек просто должен иметь возможность отдыхать. Другое дело, что не все ее реализуют. А кто выйдет из строя раньше — это непредсказуемо. Это же вопрос вероятности, и это точно не означает, что тот, кто больше работает, заболеет раньше, чем тот, кто больше отдыхает», — объяснил он.

По его словам, в возрасте 30-35 лет у мужчин может наступить момент нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Но даже в этом случае не стоит обобщать. Семен Гальперин посоветовал отдыхать раз или два раза в год. Он назвал нормой объем отпусков, который установлен в мире.

«Хорошо, когда человек имеет возможность отдыхать по потребностям. То есть он чувствует, что устал и может отдохнуть. Нельзя подгонять это под единые рамки. В прежние времена у нас был почти месяц отпуска в год, и я считаю, что это минимум, которым должен обладать человек», — заключил Семен Гальперин.