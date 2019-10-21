  • «Вопрос вероятности»: кто больше подвержен болезням — трудоголики или любители отдыха?

    21 октября 2019, 20:20

    Анастасия Карпеева

    Кардиолог Юрий Серебрянский считает, что отказ россиян от отпуска может привести к сбоям в работе желудка, а также навредить сердцу и сосудам. По его словам, организму необходим отдых. Кандидат медицинских наук Семен Гальперин заявил, что организм каждого человека индивидуален, поэтому обобщать не следует. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

    Кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Семен Гальперин отметил, что у всех свой образ жизни и своя потребность в отдыхе.

    «Человек просто должен иметь возможность отдыхать. Другое дело, что не все ее реализуют. А кто выйдет из строя раньше — это непредсказуемо. Это же вопрос вероятности, и это точно не означает, что тот, кто больше работает, заболеет раньше, чем тот, кто больше отдыхает», — объяснил он.

    По его словам, в возрасте 30-35 лет у мужчин может наступить момент нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Но даже в этом случае не стоит обобщать. Семен Гальперин посоветовал отдыхать раз или два раза в год. Он назвал нормой объем отпусков, который установлен в мире.

    «Хорошо, когда человек имеет возможность отдыхать по потребностям. То есть он чувствует, что устал и может отдохнуть. Нельзя подгонять это под единые рамки. В прежние времена у нас был почти месяц отпуска в год, и я считаю, что это минимум, которым должен обладать человек», — заключил Семен Гальперин.