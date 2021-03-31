Вопрос о возможности закупок российской вакцины подняли в парламенте Швеции

Депутат парламента Швеции Матс Нордберг сообщил, что в стране не хватает доз вакцины против коронавируса. Он поднял вопрос о возможности приобретения препаратов у России или Китая, написал сайт RT.

Нордберг прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «Москва более не считает, что у нее остались с Евросоюзом какие-либо отношения». Он заметил, что для получения доступа к иностранным препаратам Швеция «в основном действует именно по каналам ЕС».

«Вышесказанное о России в некоторых аспектах также касается и отношений Швеции с Китаем», — подчеркнул депутат.

Он обратился с запросом к главе МИД Швеции Анн Линде. Нордберг попросил совета, как нужно поступить Стокгольму в вопросе сотрудничества с Москвой и Пекином в контексте приобретения вакцин от коронавируса.