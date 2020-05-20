Госдуму просят разрешить закупки жизненно необходимых товаров вопреки санкциям

Законопроект, который дает правительству России право разрешить в страну ввоз дефицитных подсанкционных товаров, внесли на рассмотрение в Госдуму. Его предложили сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк.

Текст документа опубликовали в электронной базе данных нижней палаты.

В соответствии с законопроектом, кабинет министров сможет принимать решение о ввозе в страну не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России — именно такими правами он обладает сейчас. Дополнительно правительство сможет разрешать ввоз товаров, которые производятся в стране, но стали дефицитными из-за особых условий.

Таким положением сенаторы предложили дополнить часть 2 статьи 4 ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

«…позволяющим правительству РФ принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, а также товаров, производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных», — сказано в документе.

Константин Косачев уточнил «Интерфаксу», что под действие предложенного законопроекта могут попасть медицинские маски и другие товары первой необходимости. Он подчеркнул, что меры противодействия не должны распространяться на такую продукцию, если речь идет о жизни или здоровье россиян.