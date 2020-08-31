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    31 августа 2020, 12:51

    Волынец дала советы по поддержке иммунитета у школьников

    Дарья Морозова

    Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец дала рекомендации, как поддержать иммунитет школьников в новом учебном году. Об этом сообщил RT.
    Волынец дала советы по поддержке иммунитета у школьников

    По ее мнению, важную роль в этом вопросе играют физические нагрузки. Волынец уверена, что детей нужно обязательно записать в спортивную секцию, пусть и не профессиональную. Также она рекомендовала учителям проводить зарядку перед началом урока. Волынец считает, что это помогает не только физическому здоровью, но и умственной активности.

    «Многие родители, чтобы обезопасить своих детей от простуды, начинают их слишком тепло одевать. Таким образом нарушаются нормальная терморегуляция, иммунитет. В итоге дети потеют и еще быстрее простужаются», — рассказала также она.

    Кроме того, Волынец добавила, что детям следует давать в школу увлажняющий крем для рук, чтобы они использовали его после дезинфекции антисептиками.

    «Руки сушатся, оттого что их слишком часто обрабатывают растворами, на руках могут появляться микротрещины», — пояснила эксперт.

    Новости SMI.FM