Волынец дала советы по поддержке иммунитета у школьников

По ее мнению, важную роль в этом вопросе играют физические нагрузки. Волынец уверена, что детей нужно обязательно записать в спортивную секцию, пусть и не профессиональную. Также она рекомендовала учителям проводить зарядку перед началом урока. Волынец считает, что это помогает не только физическому здоровью, но и умственной активности.

«Многие родители, чтобы обезопасить своих детей от простуды, начинают их слишком тепло одевать. Таким образом нарушаются нормальная терморегуляция, иммунитет. В итоге дети потеют и еще быстрее простужаются», — рассказала также она.

Кроме того, Волынец добавила, что детям следует давать в школу увлажняющий крем для рук, чтобы они использовали его после дезинфекции антисептиками.

«Руки сушатся, оттого что их слишком часто обрабатывают растворами, на руках могут появляться микротрещины», — пояснила эксперт.