«Волшебные грибы» могут стать лекарством от депрессии. Так считают ученые

Галлюциногенные грибы могут вылечить человека от депрессии — к такому выводу пришли чешские ученые. Вернее, лекарством могут стать не совсем сами грибы, а вещество, которое в них содержится.

В «волшебных (галлюциногенных — прим. ред.) грибах» содержится уникальное вещество псилоцибин. По мнению чешских медиков, оно безопасно в случае, если врач назначит пациенту верную дозировку. Этот природный антидепрессант, уточняют чешские специалисты, более действенен, чем кетамин.

Сейчас исследования уже на втором этапе, уточнил врач Томаш Паленичек из NUDZ, пишет местный портал 420on.cz. На этой стадии специалисты проследят, насколько длительно действие псилоцибина по сравнению с кетамином.

Испытать на себе «волшебное» лекарство вызвались 60 госпитализированных пациентов с диагностированной депрессией средней и тяжелой степеней, которые не смогли вылечиться традиционными препаратами. Первого пациента планируют включить в программу уже осенью 2020 года.

Как пишет Daily Mail, в Великобритании, например, пятая часть начеления страдает от депрессии, а каждому третьему пациенту не помогают стандартные способы лечения. Поэтому новое исследование подает большие надежды.