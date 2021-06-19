Волонтеры-медики и участники регионального отделения «Волонтерской роты» устроили праздник сотрудникам городской больницы святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге в честь Дня медицинского работника. Они провели флешмоб в благодарность за работу с ковидными больными, сообщило ИА «Невские новости».

Участники акции выстроились в слово «спасибо» и выразили слова благодарности.

«На протяжении всей своей жизни каждый из нас невольно сталкивается с медициной, начиная от самого момента рождения. Мы должны ценить труд врачей, лаборантов, медсестер, санитаров, фельдшеров и акушеров», — сказал координатор «Волонтерской роты» Григорий Малышев.

Врачи, медсестры и другие медработники получили сладкие подарки: печенье, варенье, чай, а также комплект антисептиков.

Ежегодно День медицинского работника празднуется каждое третье воскресенье июня.