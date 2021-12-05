Волонтер года рассказал Путину о причинах тяжелого течения COVID-19 у детей

Врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский стал «Волонтером года» в России. Он встретился с президентом страны Владимиром Путиным и обсудил с ним случаи, когда дети тяжело заболевают COVID-19.

Владимир Путин на встрече с волонтерами напомнил, что первое время в пандемию бытовало мнение: дети обычно легко переносят заболевание коронавирусной инфекцией. Как сообщил ТАСС, потом российский президент стал слышать от врачей, что бывают и гораздо более тяжелые случаи.

Павел Бережанский подтвердил, что тяжелое течение болезни у детей действительно встречается. Однако чаще всего случаи, когда у ребенка есть какая-то сопутствующая патология.

«Тяжелые течения чаще есть у детей, у которых есть какая-то сопутствующая патология — сахарный диабет, болезни щитовидной железы, — и очень много осложнений у детей, которые имеют метаболические нарушения, даже ожирение и избыток массы тела», — пояснил он.

Медик добавил, что таких детей особенно сложно реабилитировать из-за начала в организме фиброза — поражения легких. В то же время, медицина не стоит на месте, и к текущему моменту российские врачи уже научились восстанавливать маленьких пациентов, отметил Бережанский.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили о подготовке к исследованиям вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет. Как рассказал директор учреждения Александр Гинцбург, заявка об этом уже подана в российское Министерство здравоохранения.