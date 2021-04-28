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    28 апреля 2021, 11:31

    Володин призвал потребовать компенсацию по COVID-19 от Запада

    Полина Петрова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Правительству РФ необходимо поднять вопрос об ответственности за происхождение коронавируса, а также потребовать компенсацию за издержки, связанные с пандемией, от Запада, сообщил сайт «Политика сегодня».

    Володин призвал потребовать компенсацию по COVID-19 от Запада

    Как считает парламентарий, опасная инфекция могла прийти в нашу страну из лаборатории США.

    «Вирус обнаружили в Ухане. Но в Ухане лаборатория была американская, они ее финансировали. Американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия сейчас созданы в Грузии, в странах Восточной Европы», — отметил Володин.

    По мнению депутата, эту ситуацию нужно брать под контроль. Политический деятель считает, что русские специалисты, создавшие эффективную вакцину от коронавируса, смогут установить причину возникновения и природу COVID-19.