Володин призвал потребовать компенсацию по COVID-19 от Запада

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Правительству РФ необходимо поднять вопрос об ответственности за происхождение коронавируса, а также потребовать компенсацию за издержки, связанные с пандемией, от Запада, сообщил сайт «Политика сегодня».

Как считает парламентарий, опасная инфекция могла прийти в нашу страну из лаборатории США.

«Вирус обнаружили в Ухане. Но в Ухане лаборатория была американская, они ее финансировали. Американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия сейчас созданы в Грузии, в странах Восточной Европы», — отметил Володин.

По мнению депутата, эту ситуацию нужно брать под контроль. Политический деятель считает, что русские специалисты, создавшие эффективную вакцину от коронавируса, смогут установить причину возникновения и природу COVID-19.