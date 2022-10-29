Володин призвал ООН расследовать причастность США к происхождению коронавируса | 360°

Здоровье 29 октября 2022, 09:41 Володин призвал ООН расследовать причастность США к происхождению коронавируса Спикер ГД Володин: ООН должна расследовать причастность США к происхождению коронавируса РИА "Новости"

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Организация Объединенных Наций должна провести независимое расследование и выяснить причастность США к происхождению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в мире от ковида умерли свыше 6,5 миллиона человек.

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«В 30 странах мира под контролем Пентагона находится 336 биологических лабораторий, которые способны создать вирус. ООН должна выяснить причастность США к происхождению вируса, проведя независимое расследование», — написал политик.

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Также Володин подчеркнул, что США должны компенсировать пострадавшим странам финансовые издержки от последствий коронавирусной пандемии.

Ранее группа ученых из Германии сообщила, что обнаружила доказательства рукотворного происхождения вируса в лаборатории. Специалисты заявили, что SARS-CoV-2 на 99,9% является искусственной копией естественного природного вируса.

Доктор наук Валентин Бруттель подчеркнул, что вероятность случайной эволюции Sars-CoV-2 составляет один процент из 100.