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    28 июня 2021, 18:04

    Володин повторно привился от коронавируса

    Полина Гребенщикова

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса. Об этом написало РИА «Новости».

    Володин повторно привился от коронавируса

    Володин повторил прививку, поскольку у него снизился уровень антител, выработанных после первой вакцинации.

    «Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался. Уже прошел достаточно большой интервал от первой прививки, больше полугода», — пояснил он.

    Россию накрыло третьей волной эпидемии. За последние сутки в стране выявлено 21 650 случаев заболевания, добавил RT.