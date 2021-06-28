Володин повторно привился от коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса. Об этом написало РИА «Новости».

Володин повторил прививку, поскольку у него снизился уровень антител, выработанных после первой вакцинации. «Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался. Уже прошел достаточно большой интервал от первой прививки, больше полугода», — пояснил он. Россию накрыло третьей волной эпидемии. За последние сутки в стране выявлено 21 650 случаев заболевания, добавил RT.