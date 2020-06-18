Володин назвал число переболевших COVID-19 депутатов Госдумы

«Если взять и суммировать тех, кто болеет, у кого уже найдены антитела, то будет более 30 депутатов. Повыше процент, чем по стране, получается», — заявил Володин.

Он добавил, что члены парламента не могут соблюдать режим самоизоляции, так как должны исполнять свои обязанности — принимать избирателей, ездить в регионы, от которых они были избраны, работать в Госдуме.

В Москве все депутаты прикреплены к Центральной клинической больнице (ЦКБ), в регионах парламентариев лечат как обычных граждан.