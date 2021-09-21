Доктор Мясников предсказал четвертую волну коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса может снизить проценты смертности от болезни, и это подтверждает опыт стран, в которых привилось большинство населения. Такую уверенность выразил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что неизбежно россиян ожидает четвертая волна коронавируса. Стоит рассчитывать на то, что люди будут следовать своему инстинкту самосохранения и все-таки пойдут ставить прививку. На данный момент смертность от COVID-19 составляет 2,7%. Осенью можно прогнозировать, что число зараженных каждый день будет увеличиваться на 40 тысяч в день — это худший сценарий, но к нему нужно быть готовыми.

Мясников добавил, что из всех заболевших примерно 20% сталкиваются с пневмонией. Пока ожидаемая смертность по прогнозам составляет до 800 человек в день. По мнению медика, только вакцинация способна переломить эти цифры.

«Вот цифры, к которым мы должны быть готовы. Это примитивно, навскидку, без анализа специалистом, просто рассматривая статистику последнего года. Еще раз — умышленно рассматриваем худший вариант при сегодняшних раскладах. Без учета новых суперштамов и тяжелой эпидемии гриппа», — добавил врач.

Мясников подчеркнул, что поликлиники и больницы уже готовятся к четвертой волне вируса. Но только этого мало, и нужно добиваться того, чтобы население более ответственно отнеслось к вакцинации. Причем, не только от коронавируса, но и от гриппа.

Сейчас новосибирский центр «Вектор» одновременно с американской компанией Moderna — но отдельно друг от друга — разрабатывают новые виды вакцин, которые способны защитить сразу и от коронавируса, и от гриппа.