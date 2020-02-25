Волнения и много работы. Минздрав изучил, представители каких профессий болеют чаще всего

Чаще всего в России болеют специалисты IT-сферы, им немного уступают учителя и медики. У большинства из них ОРВИ или проблемы с сердцем и сосудами.

В целом российские сотрудники чаще всего болеют острыми респираторными инфекциями (77% опрошенных). Ей наиболее подвержены представители IT, преподаватели и медики. Число сотрудников, которые пожаловались на этот недуг, в каждой из этих областей превышает 75%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование, сделанное по заказу Минздрава.

Каждый третий работник в России имеет проблемы с сердцем и сосудами, у каждого четвертого — нарушения опорно-двигательного аппарата, у каждого пятого — болезни желудка. В отличие от ОРВИ эти болезни не связаны с сезонностью, зато зависят от сферы деятельности. Например, сердечно-сосудистые заболевания наблюдаются у 29% сотрудников сферы здравоохранения, и у 26% учителей.

«Именно эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости. Работа тех же учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены», — прокомментировала статистику ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова.

Зато программисты — «лидеры» по болезням опорно-двигательной системы и заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Эксперт Лиги здоровья нации, профессор медицины Мехман Мамедов считает, что это связано с тем, что они много работают, мало двигаются и плохо питаются.

В исследовании также говорится, что ДМС есть лишь у пятой части российских компаний. Причем россияне при выборе соцпакета ставят этот пункт на первое место.