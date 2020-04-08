В ЦБ предупредили о второй волне COVID-19

В базовом сценарии аналитики прогнозируют, что основной удар по мировой экономике придется на первое полугодие 2020 года. Пик негативных явлений там ожидают в конце I квартала — II квартале. При этом проблемы из-за высоких расходов на здравоохранение и из-за роста безработицы могут перейти и в III квартал.

В ЦБ считают, что к лету, по мере повышения температуры воздуха и общего уровня иммунитета, темпы распространения коронавируса значительно снизятся, как это происходит с ОРВИ и гриппом.

При этом, отмечают эксперты, «нельзя исключать второй волны вспышки эпидемии коронавируса к концу 2020 года с началом нового сезона простудных и респираторных заболеваний».

Новая волна заболевания будет проходить на фоне истощения экономики на борьбу с вирусом, говорится в бюллетене аналитиков ЦБ.

По данным на утро 8 апреля, в России выявили 8672 случая заражения коронавирусом (+1175 за сутки). Всего в стране умерли 63 человека (пятеро из них за прошедшие сутки), выздоровели 580 человек (86 за сутки).