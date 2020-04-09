Военный врач рассказал об особенностях пневмонии

По словам специалиста, основная ошибка — это принятие душа или ванной после охлаждения или после того, как больной посчитал, что его температура нормализовалась, и он может принять душ.

Врач предупредил, что это ведет к охлаждению организма и снятию микробного сообщества с кожи. Оно выделяет вещества, которые способствуют понижению свертываемости крови.

«Я говорю о стрептококке, выделяющим стрептокиназу (фибринолитический фермент), который растворяет тромбы, действуя как на их поверхности, так и изнутри. В альвеолах накапливается фибрин, он забивает их, не дает нормально функционировать, его надо растворить и вывести из организма», — уточнил собеседник информагентства.