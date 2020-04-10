Военные медики провели телемост по борьбе с коронавирусом с китайскими коллегами

Вопросы противодействия инфекционным заболеваниям обсудили ведущие российские военные врачи со своими китайскими коллегами во время телемоста, состоявшегося в Центре координации медицинского обеспечения Минобороны России.

Специалисты обсудили проблемы диагностики коронавирусной инфекции и лечения ее тяжелых форм. Китайские медики рассказали, как они боролись с заболеванием, а российские разъяснили, какие профилактические методы используют в армии для предотвращения заноса и распространения инфекции.

Источник фото: телеканал «360»

В Минобороны сообщили, что полученный китайской стороной опыт будет использован уже в ближайшие дни для применения в практике военно-медицинской службы. Новыми данными ведомство поделится с Минздравом России и территориальными управлениями Роспотребнадзора.

Источник фото: телеканал «360»

Ведомство намерено и впредь проводить совместные российско-китайские консультации, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией.

В Китае 7 апреля, впервые с начала пандемии, не было зафиксировано ни одного случая гибели пациентов от коронавируса.