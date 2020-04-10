    10 апреля 2020, 03:21

    Военные медики провели телемост по борьбе с коронавирусом с китайскими коллегами

    Анастасия Кукова

    Вопросы противодействия инфекционным заболеваниям обсудили ведущие российские военные врачи со своими китайскими коллегами во время телемоста, состоявшегося в Центре координации медицинского обеспечения Минобороны России.
    Военные медики провели телемост по борьбе с коронавирусом с китайскими коллегами

    Специалисты обсудили проблемы диагностики коронавирусной инфекции и лечения ее тяжелых форм. Китайские медики рассказали, как они боролись с заболеванием, а российские разъяснили, какие профилактические методы используют в армии для предотвращения заноса и распространения инфекции.

    Военные медики провели телемост по борьбе с коронавирусом с китайскими коллегами | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В Минобороны сообщили, что полученный китайской стороной опыт будет использован уже в ближайшие дни для применения в практике военно-медицинской службы. Новыми данными ведомство поделится с Минздравом России и территориальными управлениями Роспотребнадзора.

    Военные медики провели телемост по борьбе с коронавирусом с китайскими коллегами | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Ведомство намерено и впредь проводить совместные российско-китайские консультации, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией.

    В Китае 7 апреля, впервые с начала пандемии, не было зафиксировано ни одного случая гибели пациентов от коронавируса.