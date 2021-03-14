Военные 50 стран мира привились российской вакциной от коронавируса

Военнослужащие из 50 стран мира, а также члены их семей привились от коронавируса при помощи российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский. Его слова привел сайт «Звезда».

«Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий „Спутником V“ с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров», — заявил он.

Сейчас служащих в российской армии также по желанию прививают «Спутником V». Согласно данным Министерства обороны на 13 марта, написало РИА «Новости», вакцинировались более 389 тысяч военных.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что в отечественной армии самый низкий уровень заболеваемости ковидом относительно всей страны.