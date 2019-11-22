Специалисты рекомендовали для улучшения обмена веществ употреблять яичный белок. Он богат витамином D, а также аминокислотами — эти вещества помогут привести пищеварение в норму.

Медики напомнили, как важно пить в сутки достаточный объем воды, и отметили, что его нельзя замещать другими напитками. Важно помнить, что недостаток воды приводит к замедлению обменных процессов.

Пить кофе и зеленый чай для метаболизма тоже полезно, но не в счет объема воды и в умеренном количестве. Все-таки они могут ускорить метаболизм на 16%.

Молоко и молочные продукты дадут организму так необходимый для работы желудочно-кишечного тракта кальций, а цитрусовые восполнят поступление витаминов, сообщил «ПолитЭксперт».

Американские ученые доказали, что употребление рыбы также значительно улучшает процессы обмена веществ.

Еще одним продуктом, который способен ускорить процессы обмена, оказался перец чили. Такой эффект оказывает входящий в его состав капсаицин.