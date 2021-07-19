Во время каких болезней нельзя есть зеленые яблоки? Рассказал диетолог

Зеленые яблоки содержат в себе множество полезных веществ. Они помогают похудеть, очищают печень от токсинов, укрепляют иммунитет. Однако есть болезни, во время которых употреблять зеленые яблоки крайне нежелательно. О том, какие это болезни, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова, сообщило РИА «Новости».

Врач предупредила, что людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей крайне нежелательно есть зеленые яблоки. По ее словам, при таких заболеваниях лучше остановиться на сладких сортах, передали Nation News.

«При таком диагнозе лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать. При диагнозах „гастрит“ или „язвенная болезнь“ не следует употреблять более одного зеленого яблока в день. Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приема пищи, а не натощак», — пояснила специалист.

Также Бочарова рассказала, что зеленые яблоки могут негативно повлиять на зубную эмаль. Поэтому после употребления зеленого яблока стоит прополоскать рот водой.

«Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а в качестве побочного эффекта — усиливать аппетит», — подытожила специалист.