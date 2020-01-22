Во Внуково досматривают все самолеты, прилетающие из Китая и Таиланда

«Организован обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из КНР и Таиланда», — говорится в сообщении. Там также указывается, что в аэропорту был усилен санитарно-карантинный контроль.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сейчас обследуют двоих пассажиров, прилетевших из Китая, на наличие опасной инфекции, результаты будут известны через несколько дней.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV появился в Китае в конце 2019 года. Заболевание уже вышло за пределы страны. О первых заразившихся сообщали в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване и Макао. В Китае число погибших от нового опасного типа вируса достигло уже 17 человек. На данный момент там зафиксировано 444 зараженных коронавирусом.