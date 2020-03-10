Телеканал «360» запускает новый проект «Внимание! Еда!». В сети уже появился первый выпуск — в нем мы расскажем вам про сухие завтраки и поможем найти лучший по составу продукт.

Часто сталкиваетесь с плохими продуктами? Из всего многообразия не можете выбрать сыр или сметану? Мы попробуем именно то, что продается в ваших магазинах. То, что вы покупаете каждый день. Ни один недобросовестный производитель или плохая торговая сеть не ускользнет от нашего внимания.

Сегодня под прицелом — сухие завтраки!

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