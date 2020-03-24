«Внимание, еда!» проверила популярные йогурты: они правда полезные?

Программа «Внимание, еда!» в новом выпуске проверила качество и безопасность питьевых йогуртов. Для этого закупили самые популярные бренды и отправили их в лабораторию. Что показали результаты?

Питьевой йогурт, если он выбран правильно, полезен, ведь он содержит почти половину суточной нормы кальция и 12 граммов белка. Это достаточно высокие показатели при сравнении с другими кисломолочными продуктами.

Для лабораторной проверки выбрали четыре питьевых йогурта, которые отправились в государственные аккредитованные учреждения: «Мечта» от «Останкинского молочного комбината», «Активия» от АО «Данон Россия», «Чудо» завода АО «ВБД» и «Б. Ю. Александров».

Все проверенные йогурты оправдали ожидания. Они соответствуют техническому регламенту и показателям, заявленным на этикетке.

Удивительно, но наша с вами программа дает потребителю в последнее время только хорошие новости. Очевидно, что производители получили ту самую опытность, которая позволяет им самим контролировать свою продукцию Елена Шаройкина директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности.

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Без плохих новостей не обошлось. Проблемы все-таки возникли, когда специалисты проверяли содержание сахара. В бутылочке «Активии» обнаружили количество сахара, эквивалентное шести кубикам. В «Б. Ю. Александрове» семь кубиков, в «Мечте» — 11, а в «Чуде» — восемь кубиков.

Большое содержание сахара в образцах — не нарушение, так как производитель, согласно правилам, можно добавлять любое количество. Но нужно ли это покупателям?

В любом случае, лучше всего приобретать йогурты без добавок и фруктов. В магазинах такие образцы найти можно, но это непросто.