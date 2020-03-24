«Внимание, еда!» проверила популярные йогурты: они правда полезные?
Питьевой йогурт, если он выбран правильно, полезен, ведь он содержит почти половину суточной нормы кальция и 12 граммов белка. Это достаточно высокие показатели при сравнении с другими кисломолочными продуктами.
Для лабораторной проверки выбрали четыре питьевых йогурта, которые отправились в государственные аккредитованные учреждения: «Мечта» от «Останкинского молочного комбината», «Активия» от АО «Данон Россия», «Чудо» завода АО «ВБД» и «Б. Ю. Александров».
Все проверенные йогурты оправдали ожидания. Они соответствуют техническому регламенту и показателям, заявленным на этикетке.
Удивительно, но наша с вами программа дает потребителю в последнее время только хорошие новости. Очевидно, что производители получили ту самую опытность, которая позволяет им самим контролировать свою продукциюЕлена Шаройкинадиректор Общенациональной ассоциации генетической безопасности.
Без плохих новостей не обошлось. Проблемы все-таки возникли, когда специалисты проверяли содержание сахара. В бутылочке «Активии» обнаружили количество сахара, эквивалентное шести кубикам. В «Б. Ю. Александрове» семь кубиков, в «Мечте» — 11, а в «Чуде» — восемь кубиков.
Большое содержание сахара в образцах — не нарушение, так как производитель, согласно правилам, можно добавлять любое количество. Но нужно ли это покупателям?
В любом случае, лучше всего приобретать йогурты без добавок и фруктов. В магазинах такие образцы найти можно, но это непросто.