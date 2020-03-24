Внимание, еда! Какой кефир самый полезный?

«Внимание, еда!» — это проект, который рассказывает, как среди огромного изобилия продуктов на прилавке выбрать лучшее и оптимальное по цене. Сегодня в поле нашего зрения — кефир. Все просто: мы купим четыре экземпляра самых популярных марок, отдадим на экспертизу и узнаем, какой самый лучший и полезный.

Кефир — это продукт, получающийся в результате брожения молока, которое стимулирует специальный грибок, состоящий из кисломолочных бактерий. Раньше кефир производился только на просторах СССР. Но в наше время напиток полюбили в Японии и США.

У прилавка с кефиром всегда многолюдно, так как многие пьют его ежедневно, считая, что это очень полезно для здоровья. Сейчас разновидностей кефира столько, что выбрать действительно сложно. После небольшого расследования стало ясно, что чаще всего люди берут тот напиток, который больше всего разрекламирован.

Для исследования мы купили четыре вида кефира:

— «Bio Баланс Кефирный» 1% жирности, производитель компания Danone;

— Кефир «Домик в деревне» 3,2% жирности, производитель компания «Вимм-Билль-Данн»;

— Кефир «36 копеек» 1% жирности, производитель «Останкинский молочный завод»;

— Кефир «Авида» 3,2% жирности — производитель Молочный комбинат «Авида».

Все эти напитки отправляются в специализированную лабораторию. А пока мы ждем результатов, еще немного о кефире. Он действительно очень полезен: прекрасно помогает при дисбактериозе кишечника, ощущении тяжести в желудке, вздутии. При панкреатите кисломолочный напиток служит прекрасным источником легкоусваиваемого животного белка. Кроме того, еще с советских времен кефир является неотъемлемой частью диеты для желающих похудеть.

Кстати, один из наших образцов — «Bio Баланс Кефирный» — не совсем кефир, а кефирный напиток. Впрочем, производитель этого и не скрывает. По технологии здесь допускается использование сухого молока. Поэтому важно здесь смотреть на крышку и на этикетку. Вот в данном случае здесь написана буква «Р». Это значит, что кефир сделан из натурального молока, а не из сухого. Все наши образцы проходят тщательную проверку на соответствие информации, заявленной на этикетке и реальных свойств продукта. По итогам выдаются соответствующие документы.

Может ли кефир навредить? Конечно. Как у любого продукта — у него есть противопоказания. Кефир противопоказан тем, у кого аллергия на лактозу. С особой осторожностью и в ограниченном количестве стоит употреблять его людям с повышенной кислотностью желудка, при гастрите и язве (причем, предпочтительно пить одно-двухдневный кефир). Нежелательно пить в очень холодном виде. Ну и конечно, некачественный кефир может быть опасен для здоровья человека. В прошлом году после исследования 11 торговых марок этого продукта, в 5 из них были обнаружены бактерии кишечной палочки. Это может быть чревато очень неприятными расстройствами желудка для человека. Понос, тошнота, иногда рвота. Это лишь неполный перечень сюрпризов, которые ждут потребителя некачественного кефира. Посмотрим, как себя проявят наши образцы.

Цена кефира в магазинах очень сильно различается: Литр кисломолочного напитка может стоить как 50, так и 100 рублей. Большую цену за кефир просят, если на этикетке написано — фермерский. Обращайте внимание на этикетку, при покупке кефира. Многие производители для экономии стали использовать упаковку весом 900 граммов, а не литр. Вроде разница не большая, а цена та же самая. Получается, что литр продукта выходит дороже.

Итак, проверка кефира завершена и вот ее результаты. Специалисты в лаборатории не нашли никаких нарушений в представленных образцах. Все в норме. Но при этом, диетологи советуют покупать кефир, с наименьшим сроком годности — он наиболее полезный. Кстати, самый большой срок хранения у «Биобаланса Био кефирного». А самый короткий — у кефира «36 копеек» — всего лишь 10 дней. Думайте сами, решайте сами. Но главное, заходя в магазин, обязательно включайте режим: внимание, еда.