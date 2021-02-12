Кардиолог рассказал, как избежать внезапной смерти

Чтобы избежать опасных патологий, способных привести к внезапной смерти, человеку надо выработать полезные привычки. Особенно важно контролировать артериальное давление. Молодые люди должны измерять его один раз в неделю, люди среднего возраста — один раз в два-три дня.

Об этом телеканалу «Звезда» заявил военный врач, сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев. По его данным, гипертония в той или иной степени поражает примерно 67-70% людей. Причем многие люди не знают свое давление.

«Человек, прожив 45 лет, за все время может измерить артериальное давление всего пару раз. А потом с удивлением узнает, что у него давление 160 на 95. То есть живет и не знает об этом, а это очень важное обстоятельство», — подчеркнул Хорошев.

По его мнению, контролировать давление надо «всенепременно». Это позволит избежать аневризмы, инсультов, инфарктов миокарда и прочих осложнений.

«Еще очень важно умеренно употреблять алкоголь. Я не призываю своих соотечественников бросить пить. Это было бы нелепо. Но дело в том, что у нас потребление алкоголя возрастает. Непомерные дозы», — посетовал Владимир Хорошев.

Он также посоветовал завести привычку питаться только здоровой пищей и не «кусочничать». Это не пройдет бесследно.

«Как бывает у молодых, у студентов: схватил кусок колбасы на ходу, забежал в ресторан быстрого питания и перекусил. Это не проходит бесследно и скажется уже годам к 30», — уточнил врач.

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