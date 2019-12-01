Внесение трех препаратов в список «аптечных наркотиков» объяснили
По словам Дурманова, сейчас в стране продается много лекарств, которые попали в этот самый список.
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«Внесение в список наркотических препаратов вовсе не означает на 100%, что этот препарат вообще запрещается, изымается из оборота. Он просто по особенному хранится, по особенному выписывается, особенные рецепты», — пояснил медик.
Иногда действительно бывает так, что лекарство изымается из оборота, добавил он. На территории нашей страны есть несколько препаратов, которые запрещены, но разрешены в других странах. Люди часто привозят из из-за границы по медицинским показателям.
«Например, риталин, такое наркотическое вещество, которое применяют при синдроме гиперактивности и дефиците внимания. Наша медицина такого синдрома не признает», — отметил Дурманов.
Кроме того, всегда существуют аналоги лекарств, которые могут быть не копией, но очень похожими по действию.
«Наверное, ничего такого кардинально плохого не происходит и люди, которым нужны эти препараты, смогут всегда их раздобыть либо их аналоги», — заключил медик.
Три сильнодействующих препарата внесли в список запрещенных лекарств с 1 декабря 2019 года. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.