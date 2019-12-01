Внесение трех препаратов в список «аптечных наркотиков» не усложнит получение рецептов

Постановление о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ вступило в силу 1 декабря. Теперь те, кто их незаконно изготавливает, перерабатывает, покупает, хранит или незаконно сбывает, будут наказаны по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Внесение трех препаратов в список «аптечных наркотиков» объяснили Подробнее

«Отнесение указанных веществ к категории сильнодействующих не усложнит выписку рецептов на содержащие их медикаменты, поскольку они включены в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом Минздрава России», — заявили в ведомстве.

В борьбе с незаконным распространением лекарственных препаратов в немедицинских целях поможет мера, позволяющая привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном приобретении, хранении, сбыте сильнодействующих веществ.

Препарат прегабалин еще известен в России под торговым наименованием «Лирика». Медики назначают этот противоэпилептический препарат при эпилепсии, фибромиалгии и тревожных расстройствах. Тапентадол — обезболивающе, а тропикамид — это действующее вещество в глазных каплях.