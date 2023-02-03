03 февраля 2023, 18:28
Внедрение нового московского стандарта онкопомощи позволило на 65% чаще выявлять рак на ранних стадия
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги внедрения нового стандарта онкопомощи. Программа показала очередные положительные результаты. Об этом сообщили «Дни.ру».
Так, рак на ранних стадиях стали выявлять на 65% чаще. А определение заболевания на нулевых — выросло в 3,5 раза. Кроме того, в два раза увеличилось количество госпитализаций. В прошлом году в больницу положили 380 тысяч человек.
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Хорошие результаты показывает и статистика по смертности. Благодаря своевременно поставленным диагнозам, она упала на 13,1%.
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«Новый Московский стандарт онкологической помощи не является застывшей раз и навсегда догмой. Скорее это механизм непрерывных улучшений в лечении злокачественных новообразований», — сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин
Онкология
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