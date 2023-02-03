Здоровье 03 февраля 2023, 18:28 Внедрение нового московского стандарта онкопомощи позволило на 65% чаще выявлять рак на ранних стадия

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги внедрения нового стандарта онкопомощи. Программа показала очередные положительные результаты. Об этом сообщили «Дни.ру».

Так, рак на ранних стадиях стали выявлять на 65% чаще. А определение заболевания на нулевых — выросло в 3,5 раза. Кроме того, в два раза увеличилось количество госпитализаций. В прошлом году в больницу положили 380 тысяч человек.

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Хорошие результаты показывает и статистика по смертности. Благодаря своевременно поставленным диагнозам, она упала на 13,1%.

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«Новый Московский стандарт онкологической помощи не является застывшей раз и навсегда догмой. Скорее это механизм непрерывных улучшений в лечении злокачественных новообразований», — сказал Сергей Собянин.