ЛОР рассказал об очень тяжелом течении COVID-19 вместе с ангиной

Одновременное заражение COVID-19 и ангиной может быть очень опасным, поскольку вызовет тяжелое заболевание. Как минимум оно может привести к хроническому тонзиллиту — длительному воспалению глоточной и небных миндалин. Также такое двойное заражение чревато пневмонией. Об этом URA.RU рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Говорить о том, что ангина была и исчезла — вряд ли. Скорее всего, будет выраженная хронизация небных миндалин, разовьется хронический тонзиллит. И ковид, на фоне сниженного иммунитета, опустится на уровень бронхов и легких, и диагноз будет переноситься очень тяжело касательно легких, бронхов вплоть до пневмонии», — сказал медик.

Зайцев отметил, что одновременное лечение пациента от обеих этих болезней достаточно сложное. Усугубляет все то, что состояние заболевшего человека ухудшается: он ощущает себя крайне плохо, поднимается высокая температура, горло пронизывает боль. Из-за ковидной инфекции начинаются сильные мигрени, воспаление распространяется по всей дыхательной системе.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева добавила, что одна болезнь может провоцировать другую. Из-за коронавируса иммунитет становится очень слабым, и бактерии атакуют, вызывая ангину. Медик тоже подчеркнула, что при двойном заболевании самочувствие будет гораздо хуже, а течение тяжелее.