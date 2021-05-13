Влияние моркови и черники на остроту зрения оказалось мифом

Морковь и черника действительно содержат полезные для глаз вещества. Однако мнение, что употребление их в больших количествах поможет сохранить или даже восстановить зрение — миф. Об этом рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков, сообщила радиостанция Sputnik.

«Морковь, черника и другие продукты, которые якобы влияют на зрение, — это миф. Специально съедать килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет», — предупредил специалист.

В этих продуктах есть полезные для глаз вещества, но организм усваивает их только в определенных дозах. Если вы съедите килограмм моркови, это не значит, что в итоге усвоится именно килограмм этого овоща. Организм возьмет столько, сколько ему требуется. А это будет 15 микрограммов в сутки, все остальное выйдет через пищеварительный тракт.

Куренков посоветовал не слушать мифы и советы друзей и знакомых, а записаться на прием к офтальмологу. При хорошем зрении достаточно одного посещения в год, при других состояниях следует записываться к врачу чаще.

Для поддержания нормального зрения нужно правильно питаться, сбалансировать работу и отдых, выделить время на физкультуру на свежем воздухе. При наличии проблем со зрением только врач даст рекомендации, причем они будут индивидуальными.