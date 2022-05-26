Ученые Вермонтского университета пояснили, как группа крови влияет на риск инсульта

Группа крови человека может повышать риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера. Такой вывод сделали специалисты Вермонтского университета (США). Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание Live24.

Люди с IV группой крови на 80% сильнее рискуют заработать деменцию и, как следствие, проблемы с памятью. Также люди, обладающие этой группой, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инсульт.