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    26 мая 2022, 23:22

    Ученые Вермонтского университета пояснили, как группа крови влияет на риск инсульта

    Арина Бобкова

    Группа крови человека может повышать риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера. Такой вывод сделали специалисты Вермонтского университета (США). Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание Live24.

    Люди с IV группой крови на 80% сильнее рискуют заработать деменцию и, как следствие, проблемы с памятью. Также люди, обладающие этой группой, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инсульт.