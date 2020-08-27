Врач рассказал, как недосып влияет на организм
Клинический психолог Люция Сулейманова рассказала в беседе с радио Sputnik, как использовать бессонницу во благо. В стрессовом состоянии мозг работает активнее, а в голове рождаются творческие решения возникших проблем.
«При остром стрессе идет подавление функций сна. <…> Недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность», — заметила Сулейманова, сославшись на имеющиеся исследования.
При таких условиях, добавила врач, активизируется и предпринимательская активность — решения для определенных ситуаций ищутся творческие, нестандартные.
Однако не стоит забывать, что творческая активизация мозга на фоне стресса — явление разовое. Если вызванный бессонницей стресс будет длиться долго, то может перейти в хроническую стадию.
«В этой ситуации мы не сможем дальше поддерживать и управлять теми проектами, которые мы себе уже успели организовать в таком состоянии», — заметила клинический психолог.
Сон продолжительностью в восемь часов является здоровым. Если его количество уменьшается, то мозг начинает работать активнее, но для восстановления организма после этого потребуется отдых.