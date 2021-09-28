Будущим мамам рассказали, как вакцинация влияет на ЭКО

Прививка от коронавируса не оказывает негативного влияния на подготовку к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Любую беременность можно планировать через две-три недели после введения второго компонента вакцины.

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин профессор Наталия Долгушина рассказала газете «Известия», что откладывать вакцинацию в таких случаях не стоит.

«Главная задача вакцинации перед планированием беременности — защитить будущую мать и ее ребенка от заболевания», — подчеркнула она.

После прививки не нужно откладывать и беременность, поскольку противовирусный иммунитет может оказаться непродолжительным.

Страхи по поводу дополнительной нагрузки на иммунную систему пациенток и отторжение из-за этого пересаженного эмбриона Долгушина назвала беспочвенными и не подтвержденными ни с научной точки зрения, ни клинической практикой.

В Центре Кулакова напомнили, что в первую волну пандемии программы вспомогательных репродуктивных технологий приостановили почти на полгода. Сейчас все ограничения сняли.