Врач рассказала, как атмосферное давление влияет на артериальное

На артериальное давление влияет множество различных факторов. Оно способно приспосабливаться к различным климатическим условиям. При этом атмосферное давление не сильно влияет на состояние человека. Таким мнением поделилась врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева в беседе с «Известиями».

Специалист подчеркнула, что нормальным атмосферным давлением является показатель в 760 мм. рт. ст. При этом проблемы со здоровьем могут возникнуть на высоте более 2000 метров над уровнем море. Обычно там атмосферное давление останавливается на отметке в 600–650 мм. рт. ст.

Ухудшение состояния на высоте назвали «горной болезнью». Однако одышка, головная боль и тошнота связаны лишь с тем, что в организм поступает мало кислорода. Специалист объяснила, что плохое состояние при низком атмосферном давлении связано с психологией.

«Зная, что в прогнозе погоды передают резкое падение (или подъем) атмосферного давления, человек начинает волноваться, прислушиваться к своим ощущениям, накручивать себя, и из-за этого действительно может ухудшиться самочувствие», — пояснила специалист.