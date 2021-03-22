Власти Валенсии попросят внести «Спутник V» в список для вакцинации

Власти автономного сообщества Валенсия собираются попросить правительство Испании рассмотреть возможность включения российского препарата от коронавируса «Спутник V» в список средств, доступных для вакцинации населения, сообщил ТАСС.

Такую просьбу на заседании межтерриториального совета, которое состоится 22 марта, представит советник по вопросам здравоохранения. Уточняется, что в это собрание входят представители региональных и центральных властей, написала газета «Известия». Поднять эту тему попросил глава правительства Валенсии Ксимо Пуч.