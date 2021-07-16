Власти Тюменской области продлили режим повышенной готовности до осени

Власти Тюменской области приняли решение продлить действующий режим повышенной готовности на два месяца. Ограничения продлятся до 12 сентября. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюменской области действует масочный режим в зданиях и общественном транспорте. Люди возрастом старше 65 лет и не прошедшие вакцинацию должны оставаться дома. Кроме того, работодателям предписано поощрять сотрудников, которые прошли вакцинацию от коронавируса.