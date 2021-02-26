Власти столицы заявили, что готовы к борьбе с «британским» штаммом коронавируса

Представители Департамента здравоохранения Москвы заявили, что столица готова к борьбе с «британским» штаммом коронавируса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу органа власти.

«В Москве на сегодняшний день развернуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом», — процитировал пресс-службу сайт RT.

В департаменте отметили, что больницы и резервные госпитали обеспечены всем необходимым оборудованием и медперсоналом. Отмечается, что у врачей за период пандемии накоплен огромный опыт лечения пациентов с COVID-19.