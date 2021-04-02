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    02 апреля 2021, 10:28

    Власти США заявили, что Россия использует «Спутник V» для укрепления авторитета

    Полина Петрова

    Представители Исследовательской службы конгресса США заявили, что Россия использует «Спутник V» для укрепления собственного авторитета. Такая информация есть в докладе американских специалистов о распространении препаратов против коронавируса в мире, сообщил сайт RT.

    Власти США заявили, что Россия использует «Спутник V» для укрепления авторитета

    «Похоже, Россия и Китай используют продажу и безвозмездную передачу вакцин для укрепления своего положения на международной арене. Многие страны с низким и средним уровнем дохода, которые сталкиваются с задержками производства, приобретают варианты вакцин, производимые в Китае и России», — говорится в тексте документа.

    Специалисты заметили, что наша страна уже договорилась о поставке 1,2 миллиарда доз вакцины «Спутник V» в 50 странах «с низким или средним уровнем дохода». Отмечается, что одним из самых крупных производителей препарата станет Индия. Она заключила контракт на производство 300 миллионов доз.