Власти США заявили, что Россия использует «Спутник V» для укрепления авторитета

Представители Исследовательской службы конгресса США заявили, что Россия использует «Спутник V» для укрепления собственного авторитета. Такая информация есть в докладе американских специалистов о распространении препаратов против коронавируса в мире, сообщил сайт RT.

«Похоже, Россия и Китай используют продажу и безвозмездную передачу вакцин для укрепления своего положения на международной арене. Многие страны с низким и средним уровнем дохода, которые сталкиваются с задержками производства, приобретают варианты вакцин, производимые в Китае и России», — говорится в тексте документа.

Специалисты заметили, что наша страна уже договорилась о поставке 1,2 миллиарда доз вакцины «Спутник V» в 50 странах «с низким или средним уровнем дохода». Отмечается, что одним из самых крупных производителей препарата станет Индия. Она заключила контракт на производство 300 миллионов доз.