Власти рассказали, при каких условиях будут сняты ограничительные меры в Москве

Депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что ограничительные меры в Москве будут сняты, когда большая часть жителей города сделает прививку от коронавируса. Он рассказал это в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат отметил, что на данный момент в городе наблюдается положительная динамика. По его словам, в день на вакцинацию в среднем приходят до 100 тысяч человек. Козлов пообещал, что если подобный темп сохранится, можно будет поговорить о снятии ограничений.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить, что те, кто не поставил вакцину, должны это сделать. Это личная безопасность и гарантия того, что мы в ближайшее время выйдем из ограничительных мер», — порекомендовал депутат.