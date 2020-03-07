Власти рассказали о состоянии липчан с коронавирусом

Заболевшие коронавирусом липчане чувствуют себя нормально. Их уже изолировали в инфекционные боксы. Все службы Липецкой области работают четко и слаженно.

«Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное», — написал на своей странице в Instagram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона добавил, что заболевшие сейчас находятся в боксах. Всех, кто с ними контактировал, определили в обсерватор под наблюдение медиков. Артамонов призвал жителей региона не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

Ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом. Три человека заболели в Липецке и один — в Санкт-Петербурге.

На данный момент на территории России отметили 14 случаев заболевания COVID-19. Первого заразившегося москвича, который отдыхал в Италии в феврале, 7 марта выпустили из инфекционной больницы. Он абсолютно здоров.