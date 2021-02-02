Власти раскрыли процент свободных ковидных коек в России

На данный момент в России имеется более 33% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения Михаил Мурашко уверил, что перегруза больниц больше не будет, а свободные койки надо оставлять для плановой медицинской помощи по основному больничному профилю.

«На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — заявил Мурашко на селекторном совещании с регионами. Его слова привело РИА «Новости».

Также министр добавил, что освобождающиеся койки должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю.

До этого в разных регионах время от времени наблюдался дефицит свободных мест для пациентов, заразившихся коронавирусом. В прошлом году в 17 субъектах свободных мест оставалось в районе 5%. Особенно тяжело дела обстояли в Санкт-Петербурге и Калининградской области. В связи с этим приходилось перепрофилировать места под ковид, изначально для этого не приспособленные.

В Санкт-Петербурге новые места были созданы на территории «Ленэкспо», бывшего в допандемийное время выставочным комплексом.