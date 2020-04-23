Власти поселка ЯНАО ужесточили меры безопасности

Камеры повесят на двух КПП Ханымея — на въезде в поселок и железнодорожном вокзале. Они позволят фиксировать номера машин. Такие меры было решено принять для усиления мер безопасности во время пандемии коронавируса.

На данный момент в поселке зарегистрировано 27 случаев заражения. Видеонаблюдение установят в ближайшие дни.