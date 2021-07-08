Власти Петербурга ввели ограничения для массовых мероприятий

Максимальная численность участников на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге с 13 июля не должна превышать 75 человек. Об этом говорится в постановлении губернатора города Александра Беглова. Новые ограничения ввели в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ограничение числа участников в 75 человек не будет распространяться на культурные, зрелищные и спортивные мероприятия, согласованные с ответственными комитетами.

Дополнительные ограничения вводятся по наполняемости залов вводятся для театров. Предельная норма составляет 1500 зрителей. Цирки смогут давать выступления в залах заполненных на 50%.

Вводится запрет на посещение зрителями спортивных и физкультурных мероприятий. Все участники такого вида соревнований должны предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Ограничения вводятся на количество пассажиров водного транспорта. Наполняемость судов не должна превышать 50% от общего количества мест. Проводить зрелищно-развлекательные мероприятия на борту запрещено.

Уже действующие в Санкт-Петербурге ограничения продлеваются до 16 августа.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в городе выявили 1937 новых случаев заражения коронавирусом. Полную процедуру вакцинации прошли 741 456 жителей города еще миллион человек получили первую дозу препарата.