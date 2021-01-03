Власти Петербурга рассказали про ожидание трех волн ковида после праздников

Число госпитализаций в городе упало на треть с приходом праздников. Однако оно может вновь резко подскочить после Нового года, Рождества и по возвращении людей из отпусков.

Такое заявление сделал вице-губернатор Евгений Елин. Его слова процитировал «Фонтанка».

Елин отметил, что во время праздников люди предпочитают чаще сидеть дома. С этим связано сокращение числа госпитализаций на 30%.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», —подчеркнул он.

Вице-губернатор призвал горожан соблюдать коронавирусные ограничения даже на праздниках. Он подчеркнул, что голову нужно включать всегда. По словам Елина, со всем можно справится, кроме как с отказом головы. Чиновник отметил, что люди могут идти гулять, обниматься и тусоваться, если им все равно на свое здоровье — но лучше этого не делать.