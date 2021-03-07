Власти Петербурга рассказали о темпах распространения ковида

Темпы распространения коронавируса в Петербурге снижаются медленнее по сравнению с прошлой неделей. Об этом заявил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«По сравнению с прошлой субботой незначительно выросло число новых случаев заболевания, а также количество госпитализаций взрослых. Уменьшилось общее количество активных больных. Выросло число случаев выздоровления. Темпы снижения распространения инфекции стали крайне низкими», — сказано в материалах совета.

При этом в Петербурге снизилась интенсивность вакцинации жителей первой дозой препарата. Причиной стала недостаточная активность людей. Но медики отметили рост количества жителей, которым вводили второй компонент вакцины.

«В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19», — предупредил совет.

Жителей Петербурга, не имеющих медицинских противопоказаний, призвали привиться от коронавируса. Всего в городе от ковида привили 280 053 человек. Полностью завершили оба этапа вакцинации 146 886 жителей.