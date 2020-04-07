Власти Петербурга повторно выдадут продуктовые наборы школьникам в первой половине апреля
Власти Санкт-Петербурга повторно выдадут продуктовые наборы учащимся начальных классов, детям из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам, инвалидам, а также иным категориям учеников, которым полагается бесплатное питание во время введенной самоизоляции. Об этом написало ИА Nation News.
В наборе будут: сахар, рис, макароны, шоколад, чай, печенье, сгущенка.
Выдача осуществится в первой половине апреля. Чтобы узнать график выдачи наборов, родителям необходимо зайти на официальный сайт учреждения, где учится их ребенок. Для получения помощи нужно прийти в школу с паспортом.