Власти Петербурга повторно выдадут продуктовые наборы школьникам в первой половине апреля

В наборе будут: сахар, рис, макароны, шоколад, чай, печенье, сгущенка.

Выдача осуществится в первой половине апреля. Чтобы узнать график выдачи наборов, родителям необходимо зайти на официальный сайт учреждения, где учится их ребенок. Для получения помощи нужно прийти в школу с паспортом.