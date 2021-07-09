Власти Петербурга объяснили проблемы с записью на вакцинацию

Жители Санкт-Петербурга не могут записаться на прививку от коронавируса. На сайте госуслуг они видят сообщение, что свободные слоты появятся только в конце июля. В городском комитете здравоохранения в беседе с «Интерфаксом» объяснили ситуацию нехваткой медицинского персонала.

В ведомстве напомнили, что за портал госуслуг отвечают федеральные власти. Жители города могут записать на прививку на сайте «Здоровье петербуржца», но там тоже свободное время есть только на август.

«Проблема не в дефиците вакцины: это, во-первых, свободные площади, но самая острая проблема — это кадры. В городе нет столько медработников, которые могли бы сидеть и заниматься только вакцинацией», — заявили в комитете.

В ведомстве отметили, что пункты вакцинации несколько месяцев работали только вполсилы из-за отсутствия желающих прививаться. За прививкой жители города потянулись только с началом сезона отпусков, когда начался рост заражений. Количество желающих привиться выросло до 20 тысяч человек в сутки. Но сейчас большая часть врачей занимается амбулаторными пациентами.

При записи через портал госуслуг появляется сообщение, что свободного времени для записи на прививку нет на ближайшие две недели. Если выбирать отдельные поликлиники для записи, то сообщается об отсутствии медицинского персонала или появляется техническая ошибка.

Оператор объяснил проблему в работе портала госуслуг техническими неполадками, над которыми сейчас идет работа.

Согласно данным оперативного штаба Санкт-Петербурга в городе работает 178 пунктов вакцинации, включая мобильные. Также работают выездные бригады. По данным на четверг, 8 июля, прививку сделали более одного миллиона жителей, из них 741 546 человек полностью завершили цикл вакцинации.