Власти Петербурга объяснили причину смерти привитых от ковида

Летальные случаи, которые зафиксировали среди привитых от коронавируса пациентов, связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Его слова процитировало РИА «Новости». Он отметил, что в инфекционные больницы города попадают в том числе вакцинированные пациенты. Чаще всего это люди, которые еще не успели пройти полный цикл вакцинации, и после получения второго компонента прошло недостаточно времени для формирования иммунитета.

«Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими», — отметил он.

Лисовец отметил, что единичные летальные исходы были и у детей, которые заразились коронавирусом. При этом в третью волну коронавируса в Петербурге заболели «существенно меньше» несовершеннолетних, чем во вторую.

«Что касается смертей детей от коронавирусной инфекции, то, к сожалению, они наблюдались и в Санкт-Петербурге, но происходило это среди тех детей, у которых еще были тяжелые сопутствующие заболевания», — отметил он.

Председатель городского комитета по здравоохранению уточнил, что речь идет прежде всего про онкологические заболевания и болезни крови. Но даже такие случаи исчисляют единицами.