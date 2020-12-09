Власти Петербурга не исключили смягчения ограничительных мер

Глава Северной столицы пообещал смягчить ограничения, если количество зараженных снизится. Но если ситуация развернется в сторону ухудшения, то принятые меры усилят.

Как отметила «Газета.ru», Александр Беглов дал задание экономическому и финансовому блокам правительства города до конца недели разработать программу по поддержке предприятий общественного питания и малого бизнеса в целом.

Принятые в городе меры для ограничений оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала ограничения адекватными и призвала четко контролировать их выполнение.

Губернатор Беглов уже призвал петербуржцев соблюдать введенные правила. По его словам, от полного локдауна город отделяет только один шаг, так как количество свободных коек в больницах заканчивается. Он пообещал перевести все поликлиники на прием больных COVID-19, если количество заражений коронавирусом после новогодних праздников не уменьшится.

Сейчас в городе действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Кафе и рестораны не могут работать с 23:00 до 06:00. Фуд-корты полностью закрыты. С 30 декабря по 10 января приостановят работу музеи, театры и зоопарки. До 3 января будут закрыты кафе и рестораны. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они не будут принимать гостей с 19:00 до 06:00.

Такие меры вызвали протест среди владельцев баров и кальянных. В Сети появилась «Карта сопротивления». Там указаны заведения, которые не намерены останавливать свою работу. Сегодня рейдом по петербургским наливайкам прошли следователи. По итогам они завели два уголовных дела за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.